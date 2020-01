Cristi Sapunaru are trei oferte pe masa din fotbalul romanesc, dupa despartirea de turci. Astra ii da cei mai multi bani - presa

Ziare.

Fostul jucator de la FC Porto tocmai s-a despartit de gruparea turca Denizlispor si este cautat de mai multe grupari din Romania, doua dintre ele din Liga 1 Astra Giurgiu ii ofera teoretic cel mai mare salariu in acest moment, dar Sapunaru are o oferta si de la clubul sau de suflet, Rapid, dupa cum sustine cotidianul Fanatik Crsiti Sapunaru este dorit de Astra Giurgiu, Gaz Metan Medias si Rapid Bucuresti, in acest moment, iar suma cea mai mare i-o ofera giurgiuvenii, si anume un salariu de 10.000 de euro lunar."Cu Sapunaru pe teren la Rapid chiar ca nu am mai avea nicio problema. E un fotbalist prea bun si poate ca nu ar vrea sa joace in Liga a 2-a. Dar, fiind vorba despre Rapid, cine stie? Sunt constient insa ca are oferte de la echipe mai puternice si sunt convins ca si Mirel Radoi l-ar vrea la un nivel inalt in perspectiva barajului cu Islanda", puncta Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, pentru sursa mai sus citata.Rapid ii ofera doar 5.000 de euro pe luna, in timp ce Gaz Metan, formatie antrenata de fostul sau mentor, Edi Iordanescu, ii ofera suma de 8.000 de euro lunar.Sapunaru va implini 36 de ani in aprilie si pare mai tentat sa revina sub comanda lui Iordanescu, care acum este la carma celor din Medias.Fostul castigator de Cupa UEFA cu FC Porto mai are o cota de 175.000 de euro, insa daca va reveni in Liga 1, poate deveni o solutie si pentru Mirel Radoi la echipa nationala , in vederea barajelor de calificare la EURO 2020. Primul va fi pe 26 martie cu Islanda.D.A.