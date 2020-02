Cristi Sapunaru s-a razbunat pe fostul sau antrenor din Turcia, care a fost dat afara dupa golul decisiv al romanului (Video)

Ziare.

Kayserispor a invins Denizlispor, in deplasare, cu scorul de 1-0, sambata, iar unicul gol a fost marcat de romanul Sapunaru, fostul capitan al nationalei de fotbal a Romaniei. Fundasul a marcat in minutul 69, dupa pasa lui Mensah.Dupa meci, clubul Denizlispor a anuntat ca l-a demis pe antrenorul Mehmet Ozdilek, cel care l-a antrenat pe Sapunaru si la Denizlispor, ultimul club la care a activat in trecut fostul rapidist, pana sa se intoarca la Kayseri. Acolo, el nu a primit foarte multe sanse de la Ozdilek, cu care a si avut un schimb dur de replici langa bancile tehnice, dupa golul marcat cu capul."Clubul nostru a pus capat contractului cu tehnicianul Mehmet Ozdilek, de comun acord cu acesta. Le multumim lui Mehmet Ozdilek si stafului sau pentru activitatea depusa si le uram succes in cariera", se arata intr-un comunicat al conducerii gruparii in verde si negru.Partida a avut loc in etapa cu numarul 22 din Turcia, iar dupa acest rezultat, Kayseri, fosta echipa antrenata de Marius Sumudica, ocupa ultimul loc (18), cu 15 puncte, in timp ce Denizlispor este pe 11, cu 24 de puncte.Este primul gol din sezon pentru fundasul de 35 de ani pe care Mirel Radoi se gandeste deja sa il aduca la nationala pentru barajul cu Islanda, de pe 26 martie, baraj de calificare la EURO.La echipa in galben si rosu a fost titular si integralist si Silviu Lung Jr.A fost prima victorie dupa doua luni a lui Kayseri, care nu reusise sa castige de sapte partide la rand (5 infrangeri si doua egaluri).Golul lui Sapunaru il puteti urmari in imagini VIDEO aici D.A.