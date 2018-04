Busoi ii da replica lui Firea care-l ameninta cu instanta: Da in gropi cu Bucurestiul, fix cum da Guvernul Dragnea-Dancila in gropi cu guvernarea

Ziare.

"Faptul ca dna Firea ma da in judecata arata cam cat de tare ar vrea administratia PSD din Bucuresti sa inchida gura PNL si Opozitiei in general, ca sa nu se mai vada ca dna Firea da in gropi cu Bucurestiul, fix cum da Guvernul Dragnea - Dancila in gropi cu guvernarea", a transmis Busoi, intr-un comunicat remisAcesta sustine ca PNL face o Opozitie corecta in Bucuresti si ca au fost multe proiecte pe care le-au sustinut."Vom sustine tot ce este necesar pentru Capitala, dar companiile municipalitatii trebuie sa fie transparente si sa dea socoteala pentru ce fac, nu ca acum cand puzderia de sefuleti tin sub lacat toate informatiile si despre buget si despre achizitii si despre strategie, iar daca presa vrea sa afle cine, pe ce cheltuie banii in aceste companii este primita cu bodyguarzii", a continuat europarlamentarul.Busoiu a mai spus ca de cand este la conducerea primariei, edilul nu a facut nimic, "doar vorbe si promisiuni si, mai nou, striga ca din gura de sarpe ca nu o lasa PNL sa astupe gropile sau sa fluidizeze traficul, sa dezvolte infrastructura sau sa repare reteaua de termoficare din Capital"."Dna Firea crede ca daca ne hartuieste pe mine si PNL prin instante, nu o sa se mai vada: dezastrul din traficul din Capitala, gropile in care bucurestenii au inceput din nou sa-si rupa masinile, dupa ani de zile in care aceasta problema disparuse, toata galeria de politruci cu care PSD a umplut administratia Capitalei si care nu fac nimic, toate proiectele pe care administratia PSD le tergiverseaza de doi ani de zile", a continuat el.Europarlametarul a transmis ca PNL nu va vota proiectele legate de companii pana cand consilierilor nu li se vor ofer argumente despre beneficiile aduse de acestea."Sa fie clar: cat timp nu se aduc argumente clare despre cum ar aduce beneficii bucurestenilor aceste companii si cat timp activitatea lor nu va fi transparenta, PNL Bucuresti nu va putea sa accepte cheltuirea banilor bucurestenilor de catre aceste companii", a incheiat Busoi.Amintim ca Gabriela Firea a amenintat, joi, ca vineri il va da in judecata pe Cristian Busoi, presedintele PNL Bucuresti , daca consilierii liberali nu ii vor vota proiectele referitoare la companiile municipale.A.G.