PNL, replica pentru Firea: Patroneaza o administratie impiedicata, care de doi ani de zile nu face nimic. E ridicol. Culmea tupeului

"PNL este in Opozitie, iar asteptarea electoratului si sustinatorilor ei este de a monitoriza indeplinirea promisiunilor electorale si cheltuirea corecta si eficienta a banilor din bugetul bucurestenilor.PNL a facut si face o opozitie rationala. Nu ne opunem unor proiecte benefice pentru Bucuresti, unor hotarari care izvorasc dintr-o obligatie legala, nu am blocat functionarea aparatului Primariei, si pot aduce nenumarate exemple. Din pacate pentru bucuresteni, doamna Firea nu a venit pana acum cu prea multe proiecte care sa raspunda acestor principii", a transmis Busoi intr-un comunicat remisCiteste si Firea incepe razboiul cu gropile din Bucuresti si ameninta Opozitia: Vor cadea capete! Le imput diferenta! Acesta sustine ca este culmea ridicolului faptul ca Firea da vina pe Opozitie pentru ceea ce nu reuseste sa faca."Faptul ca dna primar general a ajuns dupa doi ani de mandat sa dea vina pe PNL - opozitia minoritara, pentru gropile pe care administratia Firea nu este in stare sa le acopere, este culmea ridicolului. Au aparut gropi in Bucuresti din cauza indolentei si incapacitatii administratiei pe care o conduce dna primar general.De asemenea, sa spui ca PNL sustine interesele unor firme care au contract cu Primaria in conditiile in care in ultimii 9 ani Primaria a fost condusa de domnul Oprescu 7 ani, de doamna Firea aproape 2 ani si interimar de PNL doar 6 luni, mi se pare culmea tupeului", a punctat presedintele PNL Bucuresti.Referitor la faptul ca astfel de companii municipale exista si in alte orase conduse de PNL, Busoi sustine ca "in alte orase sunt administrate transparent si presa poate pune intrebari - despre buget, conducere si obiective - nu ca in companiile dnei Firea, unde jurnalistii sunt scosi afara cu bodyguarzii"."Inca asteptam ca doamna primar sa explice mai in detaliu cum vor functioneaza aceste companii, sa vina cu comparatii si cifre care sa demonstreze cum ar fi mai eficient economic si mai bine pentru banii bucurestenilor si, pe baza acestor date, putem avea o discutie. Nu vom abdica insa de la principiile transparentei si ale respectului fata de lege si fata de cheltuirea corecta si eficienta a banilor bucurestenilor", a adaugat el.Busoi a precizat ca partidul din care face parte sustine sa existe un model de functionare a administratiei care sa fie eficient si transparent si care sa poata fi tras la raspundere pentru modul de desfasurare a lucrarilor publice."Dna Firea patroneaza o administratie impiedicata, care de doi ani de zile nu face NIMIC si pentru ca au inceput sa se prinda bucurestenii ca nu se misca nimic in oras, dna primar a inceput sa strige ca din gura de sarpe ca dansa 'vrea sa faca bine la oameni', dar nu o lasa PNL".A.G.