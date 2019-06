Demisie in bloc la PNL Bucuresti! Cristian Busoi: Ne asumam scorul de la alegeri

Atac la USR-PLUS

Rares Bogdan la PNL Bucuresti?

Ziare.com

com

"Eu si intreaga echipa de conducere a PNL Bucuresti ne asumam responsabilitatea pentru scorul la Bucuresti", spune Busoi intr-un comunicat de presa.El precizeaza insa ca, in ciuda rezultatelor slabe obtinute in Capitala, PNL Bucuresti a avut o organizare buna si a facut tot ce trebuie pentru a sustine si a ajuta campania PNL la nivel national.Totodata, el subliniaza ca in momentul in care a preluat organizatia aceasta obtinuse la alegerile locale 74.041 de voturi, iar la europarlamentarele din acest an numarul voturilor s-a dublat."Le multumesc colegilor presedinti de sectoare care s-au mobilizat si le multumesc voluntarilor PNL care au ajutat ca mesajele PNL sa se duca spre bucuresteni. Ii multumesc, de asemenea, lui Rares Bogdan pentru implicarea in campanie. Efortul pe care l-a facut a fost recunoscut.Am preluat organizatia la 12% cu 74.041 de voturi la alegerile locale din 2016. La alegerile europarlamentate de anul acesta, PNL Bucuresti a obtinut 15,7%, adica 145.952 de voturi. Este o dublare a numarului de voturi.Dar, ca presedinte al PNL Bucuresti, eu si intreaga echipa de conducerea a PNL Bucuresti ne asumam responsabilitatea pentru scorul la Bucuresti. Imi asum raspunderea si pentru ca sunt de 23 de ani in PNL si am facut mereu ceea ce a fost cel mai bine pentru PNL", afirma Cristian Busoi.El arunca o parte din vina si pe conducerea nationala a partidului, precizand ca in Bucuresti si in marile orase cel mai mult influenteaza votul politic, imaginea nationala a partidului si a liderilor sai."Trebuie insa sa nu ne amagim. Si conducerea nationala a partidului este responsabila pentru scorul PNL la Bucuresti. Organizarea si politica locala sunt o parte componenta importanta intr-o campanie electorala, dar la Bucuresti si in marile orase cel mai mult influenteaza votul politic, imaginea nationala a partidului si a liderilor sai", a subliniat liberalul.Cristian Busoi lanseaza critici asupra USR, formatiune care alaturi de PLUS a obtinut peste 41% din voturi in Bucuresti, sustinand ca nu a fost mereu un aliat corect, ci un competitor interesat ca PNL sa scada."Este nevoie de o actiune comuna a Opozitiei in Bucuresti si in tara, dar USR nu a fost mereu un aliat corect, ci un competitor interesat ca PNL sa scada. Au fost multe situatiile in care, ca presedinte al PNL Bucuresti, m-am facut ca nu vad lucrurile incorecte facute de USR la Bucuresti, pentru a salva aparenta opozitiei unite.Liderii vin si pleaca, dar oamenii in organizatii care muncesc voluntar, pentru ca ei cred in PNL, sunt cea mai importanta resursa a partidului. Le multumesc inca o data pentru toata munca lor si sunt bucuros ca am avut onoarea de a fi alaturi de ei in acesti ani", mai spune Busoi.Liberalii se vor reuni luni, de la 11:00, in sedinta BEX urmata de BPN, de la ora 13:00.Formatiunea condusa de Ludovic Orban va face o analiza a scorurilor obtinute de filialele partidului si va gasi un inlocuitor pentru Cristian Busoi.Potrivit Mediafax, filiala PNL Bucuresti ar putea fi preluata de Rares Bogdan.Potrivit ultimelor date anuntate de BEC, in Bucuresti Alianta 2020 USR-PLUS a obtinut 41,1% din voturi. Pe locul al doilea se situeaza PSD cu 16,7%, urmat de PNL - 15,8%, PMP - 8,1%, Pro Romania - 6,88%, ALDE - 4,1%.