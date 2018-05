Trupul neinsufletit al lui Cristian Topescu va fi depus la TVR

Ziare.

Toti cei care doresc sa-i aduca un ultim omagiu fostului comentator sportiv o pot face incepand cu ora 11:00 si pana la ora 19:00."Televiziunea Romana regreta disparitia lui Cristian Topescu, vocea sportului romanesc. (...) Cei care doresc sa isi ia ramas bun de la marele om de televiziune o pot face joi, 17 mai, in Studioul 2, in intervalul 11:00 - 19:00", a transmis TVR.Cristian Topescu a murit marti, la varsta de 81 de ani Comentator de legenda, Topescu a fost vocea care a adus in casele romanilor marile performante ale sportivilor romani, anuntand prima nota de 10 din istoria gimnasticii, mondialele de fotbal unde tricolorii au intrat in istorie sau victoria Stelei in Cupa Campionilor.In urma cu 51 de ani, tot intr-o luna de mai, Cristian Topescu facea cunostinta cu Televiziunea Romana si cu meseria care avea sa ii defineasca intreaga viata, potrivit reprezentantilor TVR.Incepand cu anul 1967, Topescu a lucrat in TVR ca reporter sportiv, realizator de emisiuni, comentator sportiv, redactor sef sport, realizator de emisiuni, director general adjunct, consilier PDG.