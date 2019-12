Destinatie surprinzatoare pentru Cristiano Bergodi, dupa despartirea de FC Voluntari

Ziare.

Fostul tehnician de la Steaua sau Rapid , italianul de 55 de ani este dorit de Poli Iasi , echipa pe care a mai antrenat-o si acum 10 ani, in 2009.Iesenii s-au despartit in aceasta iarna de Mihai Teja , dupa 5 infrangeri la rand, iar acum Bergodi e favoritul la inlocuirea sa, dupa cum anunta televiziunea TelekomSport "Daca reusim sa rezolvam problema financiara, sa avem stabilitate financiara, ne putem permite un antrenor mai scump, un antrenor cu nume sau carte de vizita. Nu l-ati mentionat pe Cristiano Bergodi, pentru ca si el este pe lista noastra. Il mai avem pe Claudiu Niculescu ...E adevarat ca nu a avut rezultate foarte bune in ultima perioada la Voluntari, dar din punctul meu de vedere, al faptului ca acum cativa ani a fost la Iasi, a reusit sa salveze echipa de la retrogradare si s-a facut foarte iubit in oras", a punctat presedintele lui Poli Iasi, Adrian Ambrosie, pentru sursa mai sus citata.Poli Iasi ocupa locul 11 cu 22 de puncte, dupa 22 de etape din Liga I, iar recent a anuntat printr-un comunicat de presa despartirea de Mihai Teja, fost antrenor si la FCSB "Ii multumim lui Mihai Teja pentru munca depusa care a dus la cel mai bun start de sezon din istorie pentru Politehnica - 7 meciuri fara infrangere - 4 victorii, 3 egaluri. Din nefericire, ultimele rezultate nu au fost satisfacatoare si au dus la aceasta decizie".Cu Bergodi antrenor, FC Voluntari a terminat anul cu doar o singura victorie si 8 puncte la activ.D.A.