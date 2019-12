Cifre incredibile pentru Cristiano Ronaldo: 128 de goluri in Champions League!

Ziare.

Ronaldo domina clasamentul all time al golgheterilor din Champions League, in care este urmat de argentinianul Lionel Messi (114 goluri), cei doi fiind de altfel singurii fotbalisti din istorie care au reusit sa depaseasca bariera de 100 de goluri in principala cupa europeana.Atacantul lusitan detine, totodata, recordul de goluri inscrise pe parcursul unei singure editii a Ligii Campionilor (17), stabilit in sezonul 2013-2014.Ierarhia marcatorilor din actuala editie a competitiei este dominat de Robert Lewandowski, cu 10 reusite in cinci partide, polonezul fiind menajat miercuri, la meciul pe care Bayern Munchen l-a castigat pe teren propriu in fata englezilor de la Tottenham Hotspur (3-1).Clasamentul golgheterilor Ligii Campionilor editia 2019-2020:10 goluri: Lewandowski (Bayern Munchen)8 goluri: Haland (RB Salzburg)6 goluri: Kane (Tottenham)5 goluri: Depay (Lyon), Icardi (PSG), Martinez (Inter Milano), Kylian Mbappe (PSG), Mertens (Napoli), Son Heung-min (Tottenham), Sterling (Manchester City)4 goluri: Benzema (Real Madrid), Gabriel Jesus (Manchester City), Gnabry (Bayern Munchen), Hakimi (Dortmund), Orsic (Dinamo Zagreb), Promes (Ajax Amsterdam), Rodrygo (Real Madrid), Salah (Liverpool)3 goluri: Dybala (Juventus), El-Arabi (Olympiakos), Forsberg (RB Leipzig), Hwang (RB Salzburg), Mbwana (Genk), Milik (Napoli), Oxlade-Chamberlain (Liverpool), Pizzi (Benfica), Suarez (Barcelona), Werner (RB Leipzig)...Clasamentul all time al marcatorilor din Liga Campionilor, incepand din sezonul 1992/1993 (fara tururile preliminare):128 goluri: Cristiano Ronaldo (Portugalia/Manchester United, Real Madrid, Juventus)114 goluri: Lionel Messi (Argentina/FC Barcelona)71 goluri: (+) Raul Gonzalez (Spania/Real Madrid, Schalke)64 goluri: Karim Benzema (Franta/Olympique Lyon, Real Madrid)63 goluri: Robert Lewandowski (Polonia/Borussia Dortmund, Bayern Munchen)56 goluri: (+) Ruud van Nistelrooy (Olanda/PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid)50 goluri: (+) Thierry Henry (Franta/AS Monaco, Arsenal, Barcelona)48 goluri: Zlatan Ibrahimovic (Suedia/Ajax, Juventus, Internazionale Milano, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United)48 goluri: (+) Andrei Sevcenko (Ucraina/Dinamo Kiev, AC Milan, Chelsea)46 goluri: (+) Filippo Inzaghi (Italia/Juventus, AC Milan)Jucatorii precedati de semnul (+) nu mai sunt in activitate.