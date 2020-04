Ce spun cei de la Real Madrid dupa ce italienii au anuntat transferul lui Cristiano Ronaldo pe Bernabeu

Ziare.

Intoarcerea lui Ronaldo pe Santiago Bernabeu "nu se incadreaza in politica sportiva a clubului", au declarat surse din cadrul conducerii clubului madrilen, care au explicat ca Real si presedintele sau, Florentino Perez , apreciaza foarte mult perioada petrecuta de lusitan la Madrid, "insa timpul sau a trecut deja, iar obiectivele sportive sunt altele".In varsta de 35 ani, Ronaldo are unul dintre cele mai mari salarii din fotbalul mondial, aproximativ 30 milioane euro net pe an, desi se apropie de finalul carierei.Mai multe ziare italiene, intre care si Corriere dello Sport, au avansat ideea unei reveniri a portughezului la Real Madrid , in conditiile in care Juventus intentioneaza sa isi reduca cheltuielile, din cauza actualei crize generate de pandemia de coronavirus. Un eventual transfer al Ronaldo s-ar ridica acum la circa 60 milioane euro, cu 40 milioane euro mai putin decat a platit "Batrana Doamna" pentru a-l transfera de la Real Madrid.Insa, prioritatea numarul unu a conducatorilor lui Real ramane Kylian Mbappe si nu vor renunta la ideea aducerii atacantului lui Paris Saint-Germain, chiar daca sunt constienti de dificultatile legate de semnatura acestuia, adauga AS.Daca madrilenii vor aduce un star pe Santiago Bernabeu, acest rol este rezervat tanarul campion mondial francez, pentru care oficialii Realului sunt dispusi sa astepte, mentinand intre timp politica de a transfera jucatori tineri si de mare perspectiva, precum brazilienii Vinicius si Rodrygo, mai scrie cotidianul spaniol.