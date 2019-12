Consolare pentru Cristiano Ronaldo: Premiul primit de portughez in timp ce Messi era desemnat Balonul de Aur

Ziare.

com

Ronaldo, care a preferat sa participe la gala de la Milano, in loc sa fie prezent la Paris, unde avea loc gala Premiilor Balonul de Aur, in care s-a clasat pe locul al treilea, a ajutat-o pe Juve sa castige al optulea titlu consecutiv in Serie A, marcand 21 de goluri Juventus si Atalanta au obtinut cele mai multe trofee la gala sezonului 2018/2019. Gruparea din Bergamo a fost desemnata cea mai buna formatie din Serie A, pentru calificarea in premiera in Liga Campionilor si a avut doi jucatori in echipa ideala a sezonului, Josip Ilicic si Duvan Zapata. Totodata, Gian Piero Gasperini a obtinut trofeul pentru cel mai bun antrenor.Cel mai bun jucator: Cristiano Ronaldo (Juventus)Cel mai bun antrenor: Gian Piero Gasperini (Atalanta)Cel mai bun arbitru: Gianluca RocchiCel mai frumos gol: Fabio Quagliarella (in meciul Sampdoria Cea mai buna echipa: AtalantaEchipa ideala: Samir Handanovic (Inter) - Joao Cancelo (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Kalidou Koulibaly (Napoli), Aleksandar Kolarov ( AS Roma ) - Miralem Pjanic (Juventus), Josip Ilicic (Atalanta), Nicolo Barella (Cagliari) - Fabio Quagliarella (Sampdoria), Cristiano Ronaldo (Juventus), Duvan Zapata (Atalanta).Cel mai bun tanar jucator din Serie B: Sandro Tonali (Brescia)Cel mai frumos gol la feminin: Thaisa (in meciul Milan - Juventus)Cea mai buna jucatoare: Manuela Giugliano (Milan)Echipa ideala la feminin: Laura Giuliani (Milan) - Alia Guagni ( Fiorentina ), Sara Gama (Juventus), Cecilia Salvai (Juventus), Elisa Bartoli (Roma) - Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (Roma), Valentina Cernoia (Juventus) - Valentina Giacinti (Milan), Ilaria Mauro (Fiorentina), Barbara Bonansea (Juventus)