Cristiano Ronaldo a atins o borna istorica

Starul portughez a transformat un penalti in meciul pe care lusitanii l-au pierdut in Ucraina, cu 2-1.A fost cel de-al 95-lea sau gol in nationala Portugaliei.5 pentru Sporting Lisabona118 pentru Manchester United450 pentru Real Madrid32 pentru Juventus95 pentru PortugaliaConform datelor detinute de Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation ((RSSSF) , cel mai bun marcator din istorie e jucatorul ceh Josef Bican, cu 805 goluri marcate in cariera.Urmeaza Romario, cu 772 de goluri, si compatriotul sau Pele, care a strans 767 de reusite.In fata lui Ronaldo mai sunt Ferenc Puskas (746 goluri) si Gerd Muller (735 goluri).I.G.