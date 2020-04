Cristiano Ronaldo a decis pentru ce echipa va juca

Ziare.

Starul portughez a luat aceasta decizie desi ar avea o oferta de la PSG , conform editiei tiparite a cotidianului TuttoSport.Ronaldo are insa o relatie excelenta cu conducerea lui Juventus, se simte apreciat si astfel vrea sa ramana la Torino. Cristiano Ronaldo s-a transferat la Juventus Torino in urma cu aproape doi ani.El a marcat 53 de goluri in cele 75 de partide disputate in tricoul lui Juventus si are un titlu in palmares.Recent au aparut insa zvonuri legate de un posibil transfer la PSG.C.S.