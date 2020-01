Cristiano Ronaldo a facut show in Serie A: Iata cum s-a descurcat Ibrahimovic

Ziare.

Atacantul portughez a reusit un hattrick si a oferit o pasa decisiva in victoria categorica a "Batranei Doamne", cu 4-0.Fotbalistul care luna viitoare va implini 35 de ani a marcat in minutele 49, 67 (penalti) si 82.Celalalt gol al "bianconerilor" i-a apartinut lui Gonzalo Higuain, in minutul 81.La Milano, Zlatan Ibrahimovic (38 de ani) a fost introdus in partea secunda a meciului pe care AC Milan l-a incheiat la egalitate cu Sampdoria, scor 0-0.La primul sau meci de la revenire, suedezul a avut, insa, o prestatie stearsa.In alte meciuri jucate luni in Serie A, Bologna a remizat cu Fiorentina, scor 1-1, in timp ce Atalanta a zdrobit-o pe Parma, cu 5-0.Tot luni se vor mai disputa meciurile Lecce - Udinese (de la ora 19:00) si Napoli - Inter (de la ora 21:45).I.G.