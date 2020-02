Cristiano Ronaldo a intrat din nou in cartea de istorie a lui Juventus

2penalties 2goals.

Juventus a trecut lejer de oamenii din Firenze, scor 3-0, iar doua goluri au fost marcate de Cristiano, ambele din penalti, in minutele 40 si 80. De Ligt a inchis tabela in minutul 91, la scorul de 3-0, iar "Batrana Doamna" e lidera Italiei cu 6 puncte peste Inter.Portughezul ajunge la 19 reusite in acest sezon de Serie A si este la a 9-a etapa consecutiva in care marcheaza, fiind primul jucator din istoria lui Juventus care reuseste acest lucru, dupa ce l-a depasit pe marele David Trezeguet, care reusise sa marcheze 8 etape consecutive.Juve asteapta acum un pas gresit al rivalei Inter, care va evolua duminica seara in deplasare la Udinese Ronaldo a venit la Juventus Torino dupa o lunga aventura la Real Madrid , unde a castigat tot ce se putea castiga in fotbalul european si mondial.In plus, CR7 se poate lauda ca a ajuns la cota 50 de goluri marcate pentru Juventus, de cand a venit in Serie A.