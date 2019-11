Cristiano Ronaldo ajuta o formatie de traditie, ajunsa intr-o situatie financiara dramatica

Ziare.

Tricoul cu numarul 7, purtat de Cristiano Ronaldo la Juventus, va fi vandut la licitatie zilele viitoare. Informatia a fost dezvaluita de Hanene El Euch, o suportera a echipei, la postul de radio Mosaique FM.Considerata cea mai indragita formatie din fotbalul tunisian, Club Africain, care anul viitor va implini 100 de ani, are datorii mari din cauza felului in care a fost condusa de omul de afaceri Salim Riahi. Acesta a parasit tara in 2017, fiind acuzat de coruptie si spalare de bani.La inceputul sezonului, echipa a fost penalizata cu 6 puncte si amendata fiindca mai multi fosti jucatori si angajati ai sai nu si-au platit salariile. In octombrie, Federatia tunisiana de fotbal a lansat un ultim avertisment: clubul risca sa fie exclus din toate competitiile daca nu va plati o datorie de circa 6 milioane de dolari. Amenintarea federatiei a dus la o mobilizare fara precedent a fanilor echipei, carora li s-a alaturat acum Cristiano Ronaldo."Este minunat ca un jucator ca Ronaldo ne sustine. Vom salva clubul de aceasta banda de mafioti. Suntem cei mai buni din Tunisia", a declarat Ahmad Shaky, un tanar fan din orasul-port La Marsa.In afara echipei de fotbal, care a castigat de 13 ori campionatul si tot de atatea ori Cupa Tunisiei, Club Africain are formatii de handbal, baschet, volei si natatie.