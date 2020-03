Cristiano Ronaldo ar putea pleca de la Juventus: Ce salariu urias are si unde ar putea ajunge

Ziare.

Il Messaggero anunta ca, din cauza crizei financiare asteptate dupa pandemia de coronavirus, campioana Italiei risca sa nu-i mai poata suporta salariul portughezului in sezonul care urmeaza.31 de milioane de euro pe an e salariul lui Cristiano Ronaldo la Juventus.Conform sursei citate, "Batrana Doamna" i-a fi stabilit si un pret de transfer jucatorului care a castigat de 5 ori Balonul de Aur.Astfel, Juventus e dispusa sa-l cedeze pe Ronaldo in schimbul a cel putin 70 de milioane de euro, insa in prezent niciun club nu s-a aratat interesant.PSG si Manchester United sunt echipele despre care s-a scris in ultima perioada ca ar putea face o oferta pentru jucatorul in varsta de 35 de ani.I.G.