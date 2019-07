Cristiano Ronaldo, criza de nervi la primul amical al lui Juve. Sarri l-a scos de pe teren la trei minute de la marcarea golului (Video)

Ziare.

Episodul a avut loc in amicalul jucat in competita International Champions Cup de Juventus cu Tottenham, finalista ultimei editii de Champions League, scor 2-3. Portughezul chiar a marcat un gol in minutul 60 al intalnirii, dar Sarri a luat apoi o decizie ciudata, aceea de a-l scoate de pe teren, trei minute mai tarziu.Aceasta decizie l-a infuriat insa pe lusitan, care a avut parte de un prim "duel" cu Sarri, chiar daca cei doi si-au strans mana in momentul schimbarii, dupa cum puteti vedea mai jos in imagini VIDEO:Juve a fost invinsa de Spurs cu 3-2 in acest amical, dupa ce Lamela a deschis scorul in minutul 30, Higuain si Ronaldo au punctat pentru Juve in minutele 56 si 60, dar Tottenham a intors iarasi soarta jocului, prin golurile marcate de Lucas (65) si Harry Kane (90+3).Ronaldo, care a parasit nervos terenul, a facut un meci bun, pe langa gol el avand si alte actiuni periculoase.Golul portughezului il puteti urmari in imagini VIDEO pe acest link