Cristiano Ronaldo, despre relatia cu marele rival Leo Messi

Ronaldo, 34 ani, a castigat de cinci ori trofeul ''Balonul de Aur'' acordat de revista France Football, la fel ca si Leo Messi, dar lusitanul vrea noi trofee in amurgul carierei.''Messi este in istoria fotbalului. Dar eu cred ca ar trebui sa am sase sau sapte ori opt trofee, sa fiu peste el. Mi-ar placea asta, cred ca as merita'', a declarat Cristiano Ronaldo Capitanul echipei Portugaliei admite ca nu este prieten cu starul argentinian, dar admite ca rivalul sau l-a ajutat sa-si atinga limitele in propria cariera.''Nu suntem prieteni, dar am impartit aceasta scena timp de 15 ani. Stiu ca m-a fortat sa fiu un jucator mai bun, dar si eu l-am determinat sa fie un jucator mai bun, de asemenea'', a spus atacantul lusitan.Ronaldo a cucerit 5 trofee in Liga Campionilor si cu Portugalia a castigat titlul european in 2016 si Liga Natiunilor in 2019: ''Nu urmaresc recordurile, recordurile ma urmaresc pe mine. Sunt dependent de succes, dar nu cred ca e ceva rau. Cred ca este bine. Asta ma motiveaza. Daca nu esti motivat, mai bine te opresti''.