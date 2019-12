Cristiano Ronaldo iese la rampa pentru Juventus cu un gol de senzatie (Video)

UPDATE: Ronaldo a marcat si golul de 2-0, din pasa lui Higuain, in minutul 37. Partida s-a terminat cu scorul de 3-1, dupa ce si Bonucci a marcat, in minutul 45, iar Udinese a dat golul de onoare in minutul 94, prin Pussetto.

Ziare.

com

In minutul 10, fotbalistul lusitan a deschis scorul superb, printr-o executie cu piciorul drept, dupa o pasa de mare finete a lui Bonucci, dar si cu contributia lui Dybala, care a controlat foarte bine mingea cu pieptul.Este al optulea gol pe care Ronaldo il marcheaza in aceasta stagiune, un gol pe care il puteti urmari in imagini VIDEO pe acest link La acest scor, 1-0, Juve e lidera Italiei, cu 39 de puncte, unul peste Inter, care va evolua duminica seara in deplasare la Fiorentina , de la 21.45.Juventus nu are o victorie bifata in Serie A de doua etape consecutive, rastimp in care a pierdut cu Lazio si a facut doar un egal cu Sassuolo.Mai trebuie spus ca la aceasta partida, Gigi Buffon a egalat recordul de prezente in Serie A al lui Alessandro Del Piero, ambii jucand in 478 de randuri pentru Juve pe prima scena a fotbalului italian.