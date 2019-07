Cristiano Ronaldo, ironizat in Coreea de Sud: Ce au facut adversarii dupa ce au marcat

Ziare.

Imediat dupa ce a inscris in poarta torinezilor, brazilianul Cesinha, de la Daegu FC , a sarbatorit copiind strigatul lui Ronaldo si modul in care acesta se manifesta.Alti colegi l-au imitat, totul petrecandu-se in fata portughezului, care era pe banca.Fiind vorba despre un meci amical, Ronaldo nu s-a suparat si a glumit cu jucatorii din K-League la final.3-3 a fost scorul final al partidei disputata la Seul.M.D.