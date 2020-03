Cristiano Ronaldo nu mai vrea sa revina la Juventus: Ce oferta are pe masa

Ziare.

com

Starul portughez n-ar mai vrea sa revina in Italia, tara afectata grev de virusul COVID-19, sustine Diario Gol Astfel, Ronaldo, aflat in aceste zile in orasul sau natal - Funchal, si-a sunat impresarul, pe celebrul Jorge Mendes, solicitandu-i sa-i gaseasca un alt angajament.Potrivit sursei citate, PSG ar fi interesata de Ronaldo, vazut drept inlocuitorul ideal al lui Neymar, care ar putea sa se intoarca la Barcelona.O alta optiune pentru Ronaldo ar fi Manchester United, insa mutarea ar fi posibila doar daca "diavolii rosii" obtin califcarea in viitoare editie a Ligii Campionilor.Cristiano Ronaldo are 35 de ani si joaca pentru Juventus din vara lui 2018, cand a fost transferat cu peste 100 de milioane de euro de la Real Madrid.I.G.