Cristiano Ronaldo pleaca de la Juventus: S-ar fi inteles deja cu viitoarea echipa - presa internationala

Portughezul are contract pana in 2022 cu "Batrana Doamna", insa e nemultumit de cum decurg lucrurile in Italia.Potrivit cotidianului Diario Gol , starul lusitan ar fi ajuns deja la un acord cu campioana Frantei, Paris Saint Germain.La randul ei, Juventus nu s-ar opune unei plecari a lui Ronaldo, care in luna februarie va implini 35 de ani si al carui salariu cantareste greu la bilantul echipei.Sursa citata e convinsa ca Ronaldo va face o scurta oprire la Paris, pentru ca apoi sa-si incheie cariera intr-un campionat "exotic", precum cele din SUA, China sau Japonia.Cristiano Ronaldo are 12 goluri inscrise in cele 21 de meciuri disputate in acest sezon.Inainte de a ajunge la Juventus, in vara lui 2018, CR7 a mai evoluat la Sporting Lisabona, Manchester United si Real Madrid.I.G.