Cristiano Ronaldo, protagonist intr-o inregistrare controversata (Video)

La Madeira, ca pe intreg teritoriul Portugaliei, se mentine starea de urgenta din cauza pandemiei de coronavirus, iar cetatenii sunt obligati "sa respecte izolarea la domiciliu", precum si distantarea sociala.Cu toate acestea, in inregistrarea data publicitatii de familia lui Ronaldo, pot fi vazute cel putin 18 persoane, intre care se afla si mama vedetei echipei Juventus Torino , Dolores Aveiro, care pe data de 3 martie a suferit un accident vascular.Chiar nepoata lui Ronaldo a publicat pe contul sau de Instagram imaginile, insotite de comentariul "chiar si in carantina, se poate petrece ziua de nastere in familie".Ronaldo se afla la Funchal alaturi de partenera sa Georgina si de cei doi copii ai sai, din data de 9 martie, cand a fost suspendat campionatul italian.