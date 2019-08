Cristiano Ronaldo pune pe jar lumea fotbalului: "Poate ma retrag anul viitor"

Ziare.

Portughezul sustine ca nu se gandeste la acest lucru, care ar putea veni anul viitor sau peste 7 ani."Nu ma gandesc la retragere. Poate ca imi voi incheia cariera anul viitor... sau poate ca voi juca pana la 40 sau 41 de ani! Nu stiu. Am spus intotdeauna ca vreau sa ma bucur de moment. Acest dar este minunat si vreau sa ma bucur de el in continuare", a spus lusitanul pentru un post TV din tara sa.In varsta de 34 de ani, Cristiano Ronaldo mai are contract cu Juventus pentru trei sezoane, astfel ca este greu de crezut ca s-ar putea retrage.Mai mult, el se integreaza tot mai bine in lotul torinezilor si se transforma in marcatorul pur-sange de la Manchester United si Real Madrid.