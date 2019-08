Cristiano Ronaldo si Juventus, reclamati la Politie in Coreea de Sud: Portughezul e acuzat ca nu a jucat intr-un amical

Ziare.

Avocatul sud-coreean Oh Seok-hyun l-a reclamat pe superstarul portughez la politie dintr-un motiv la prima vedere incredibil, acela ca nu a intrat pe teren in amicalul cu selectionata all-stars din K-League.In acelasi dosar a fost reclamata si formatia la care este legitimat Ronaldo, Juventus Torino , scrie cotidianul As Potrivit avocatului, torinezii erau obligati in contractul semnat pentru disputarea meciului amical sa il foloseasca pe Cristiano, numai ca lusitanul a ramas pe banca in amicalul disputat vinerea trecuta.El cosidera ca spectatorii care au platit bilete au fost inselati de Ronaldo, Juventus si de agentia care a organizat partida pentru ca se asteptau sa il vada pe fostul Balon de Aur in teren.Avocatul care ar reprezenta in jur de doua mii de persoane ce se considera pagubite solicita despagubiri din partea celor trei.Antrenorul lui Juventus, Maurizio Sarri, a explicat ca neutilizarea lui Ronaldo in amicalul contra K-League All Stars a fost menita sa il protejeze pe jucator, care acuza o stare accentuata de oboseala.M.D.