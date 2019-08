Cristiano Ronaldo spune care este marea diferenta dintre el si Leo Messi:

Ziare.

Pentru serviciul de streaming video DAZN, Cristiano Ronaldo a evocat din nou rivalitatea istorica dintre el si Messi, singurii fotbalisti ce au obtinut de cinci ori Balonul de Aur, scrie site-ul eurosport.fr.Atacantul lui Juventus a vorbit fara ocolisuri despre aceasta rivalitate: "Diferenta dintre noi este ca eu am am jucat la echipe diferite si am si castigat Liga Campionilor cu echipe diferite."Golgheterul all-time al nationalei Portugaliei a castigat de cinci ori Liga Campionilor, o data cu Manchester United si de patru ori cu Real Madrid . Argentinianul a triumfat de patru ori in aceasta competitie, doar cu Barca.Ronaldo s-a laudat de asemenea ca a fost "sase ani la rand" golgheterul Ligii Campionilor. In sezonul 2014-2015, el a impartit aceasta postura cu Messi si Neymar (2014-2015).Odata efectuata aceasta paralela, Ronaldo nu a ratat ocazia de a-l lauda pe marele sau rival, cu care a fost mereu comparat."Messi este un jucator excelent de care lumea isi va aminti nu doar pentru victoriile sale la Balonul de aur, dar si fiindca a progresat - la fel ca mine - an de an", a spus lusitanul."Sincer, de multi ani eu n-am mai vazut asemenea rivalitate intre cei mai buni doi jucatori . Sunt atatia jucatori pe care-i respect, ce raman in top trei, patru sau cinci ani. Zece ani insa nu s-a mai intamplat niciodata", a adaugat el.