Cristiano Ronaldo transmite un mesaj din autoizolare

''In aceste momente dificile pentru intreaga lume, sa fim recunoscatori pentru lucrurile care conteaza cu adevarat - sanatatea noastra, familia noastra, persoanele dragi. Stati acasa si sa ii ajutam pe toti cei care lupta pentru salvarea vietilor noastre'', a scris Ronaldo, aflat la locuinta sa de pe insula Madeira.Saptamana trecuta, Cristiano Ronaldo si compatriotul sau Jorge Mendes, un influent agent de jucatori , au donat echipamente unor spitale din tara lor, necesare tratarii pacientilor infectati cu coronavirus. Beneficiarele donatiilor au fost spitalul Santa Maria, din capitala Lisabona, si spitalul Santo Antonio, din Porto, al doilea oras al tarii. Echipamentele donate de Cristiano Ronaldo si Jorge Mendes constau mai ales in paturi, ventilatoare, monitoare cardiace, pompe de perfuzie, seringi.Ca numeroase alte cluburi din Europa, Juventus Torino a anuntat ca va reduce salariul jucatorilor sai si antrenorului Maurizio Sarri in perioada "martie-iunie", pentru a modera impactul pandemiei de coronavirus asupra bugetului sau."Consecintele economice si financiare ale acordului incheiat (pentru reducerea salariilor) vor avea un impact pozitiv asupra a 90 de milioane de euro in exercitiul financiar 2019/2020", au estimat "Bianconeri", liderii campionatului de fotbal al Italiei, intrerupt cel putin pana pe 3 aprilie.Piemontezii au in efectivul lor mai multe vedete cu salarii uriase, intre care cvintuplul "Balon de Aur" Cristiano Ronaldo.Juventus a adaugat, totodata, ca in ipoteza in care sezonul se va termina mai tarziu decat era prevazut, efectivul torinez va fi platit cu sume micsorate pe durata lunilor aditionale de competitie.O intrerupere definitiva a sezonului in Serie A ar putea costa intre 550 si 650 milioane euro, conform unui audit recent.