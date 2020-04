Cum se antreneaza Cristiano Ronaldo in izolare

Ziare.

Ronaldo a filmat primul, in timp ce Georgina urca pe o rampa, iar el ii sugera sa coboare incet. Apoi, a venit lui Ronaldo sa urce pe rampa, dar cu multa forta. Iar in acel moment, in timp ce Ronaldo alerga, Georgina i-a denumit "rata si gazela!".Starul portughez se afla de o luna la Madeira, alaturi de partenera si de copiii sai, ca urmare a instituirii carantinei din cauza pandemiei de coronavirus. El a postat de atunci mai multe videoclipuri cu viata sa de la Funchal.