Decizia luata de Juventus dupa ce Cristiano Ronaldo a plecat direct acasa in timpul unui meci

Atacantul lui Juve a putut fi vazut in imaginile oferite de televiziune cum adreseaza cateva cuvinte in directia bancii de rezerve a torinezilor, plin de suparare, inainte de a pleca direct la vestiare, dupa ce a fost inlocuit in minutul 55 cu argentinianul Paulo Dybala, cel care a si marcat ulterior golul victoriei "Batranei Doamne".Potrivit postului Sky Italia, Ronaldo a parasit apoi arena din Milano cu cateva minute inaintea fluierului final.Antrenorul lui Juventus, Maurizio Sarri, a explicat la finalul partidei ca Ronaldo nu se afla intr-o forma fizica prea buna, avand "o mica problema la genunchi", suferita in timpul unui antrenament, decizand sa-l inlocuiasca tocmai pentru ca starea sa nu se agraveze. Totodata, antrenorul a schimbat rapid subiectul, precizand ca "va exista o discutie cu coechipierii sai care ii vor comunica impresiile lor".Dar in ciuda proportiilor acestei polemici, Juventus nu-l va sanctiona financiar pe Cristiano Ronaldo , conform cotidianului La Gazzetta dello Sport, desi este cunoscut faptul ca Pavel Nedved, vicepresedintele clubului si un partizan al disciplinei stricte, nu agreeaza acest tip de comportament la club.