Derbi de cosmar pentru Cristiano Ronaldo: Portughezul a plecat acasa dupa ce a fost inlocuit in Juventus - Milan

Asa s-a intamplat si duminica seara, la derbiul dintre Juventus si Milan, numai ca acum portughezul a reactionat dur.Dupa o prima repriza stearsa, in care nu a prea miscat in fata portii adverse, Ronaldo a fost schimbat inca din minutul 55 cu argentinianul Dybala.Extrem de nervos el a plecat direct spre vestiare si a parasit chiar arena din Torino cu trei minute inaintea fluierului de final, potrivit jurnalistilor italieni.In mod cert schimbarea nu i-a cazut bine mai ales ca inlocuitorul sau, Paulo Dybala, a reusit sa inscrie unicul gol al partidei si sa aduca cele trei puncte in contul "batranei doamne".La conferinta de presa de la finalul derbiului antrenorul Maurizio Sarri a incercat sa minimalizeze gestul elevului sau."Nu am nicio problema cu Cristiano, dimporiva chiar, ii multumesc pentru ca a jucat in conditii dificile. L-am inlocuit pentru ca nu se simtea bine. Important este ca a aparut in joc. Daca se supara cand e inlocuit inseamna ca face parte din acest joc.In ultima luna a avut si o problema la genunchi, a primit o lovitura si resimte dureri asa ca nu se poate antrena la intensitate normala. M-as fi ingrijorat daca nu se supara. Nu are o problema mare, ci doar una mica ce ii afecteaza pregatirea. Nu stiu daca a fost lipsit de respect fata de colegii sai. Daca e adevarat ca a plecat inainte de finalul meciului atunci e o problema pe care trebuie sa o rezolve cu colegii sai", a spus Sarri la conferinta de presa de dupa derbi.Cristiano nu a reactionat in ultimele ore, insa este de asteptat sa isi ceara scuze pentru gestul sau.Juventus s-a impus cu 1-0 in fata celor de la Milan si isi continua drumul spre un nou titlu de campioana a Italiei.M.D.