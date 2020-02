Gabi Batistuta, atac dur la Cristiano Ronaldo dupa un nou record al lusitanului in Serie A

Felicitaciones a @Cristiano por el record!!!!!! .

La unica cosa es que descansando me parece que es mas facil 😂😂😂. #SerieA - Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) February 23, 2020

Ronaldo a marcat din nou pentru Juve, si in victoria de sambata din deplasarea de la SPAL, scor 2-1 si a ajuns la 11 etape consecutive in care a marcat, moment in care l-a egalat pe Fabio Quagliarella, fost atacant si el la Juve.Atacantul portughez a inscris la meciul 1000 al carierei si astfel este la doua meciuri distanta de a-i bate recordul lui Gabriel Batistuta, cu 13 goluri in 13 etape consecutive in Italia.Dupa partida de la SPAL, Batistuta a scris un mesaj pe pagina sa de Twitter : "Felicitari Cristiano pentru acest nou record. Diferenta este ca iti vine mult mai usor daca te odihnesti", a scris Batistuta pe reteaua sa de socializare.Aluzia lui Batistuta s-a referit la faptul ca Ronaldo a fost lasat recent de Sarri in afara lotului in partida cu Brescia, meci castigat de Juve cu 2-0.Ronaldo are 21 de goluri marcate in 21 de partide bifate in acest sezon de Serie A.In clasament, Juve e lidera cu 60 de puncte, urmata de Lazio la o lungime in spate. Inter are 54 de puncte, insa nu va evolua duminica, avand in vedere meciurile amanate din cauza coronavirusului.D.A.