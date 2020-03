Gest superb facut de Cristiano Ronaldo in timpul pandemiei de coronavirus

Ziare.

Starul lui Juventus, aflat in carantina dupa ce un coleg de-al sau de la Juve, Rugani, a fost infectat cu acest nou coronavirus, a luat hotararea de a transforma lantul sau de hoteluri din Portugalia in spitale menite sa ii ajute pe pacientii infectati cu acest periculos COVID-19.Mai mult, toate tratamentele efectuate la aceste spitale ad-hoc vor fi gratuite pentru toti pacientii."Lumea traverseaza un moment extrem de dificil care cere multa atentie si grija din partea noastra. Va vorbesc nu in calitate de jucator de fotbal, ci un fiu, parinte si om preocupat de ceea ce afecteaza intreaga lume.Este important sa respectam sfaturile Organizatiei Mondiale a Sanatatii si ale institutiilor care decid cum sa iesim din aceasta situatie.Viata umana trebuie sa primeze in fata altor interese.Vreau sa aflati ca sunt alaturi de toti cei care au pierdut pe cineva drag si sunt alaturi de cei care lupta impotriva epidemiei precum coechipierul meu, Daniele Rugani. Multumesc tuturor doctorilor extraordinari care isi risca viata pentru a o salva pe a altora", a fost comunicatul de presa lansat de Cristiano Ronaldo Pe langa toate cheltuielile cu pacientii, Ronaldo va suporta si salariile medicilor si al asistentelor medicale care vor munci in spitalele construite.Serie A este suspendata pana la inceputul lunii aprilie, dar e greu de crezut ca si in urmatoarea luna se va juca fotbal, avand in vedere situatia disperata din Italia.Citeste si:In Romania se va institui de luni starea de urgenta.D.A.