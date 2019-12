Impresarul lui Cristiano Ronaldo anunta la ce echipa ar putea sa-si incheie cariera starul portughez

Ziare.

Jorge Mendes sustine ca, in opinia sa, sunt sanse mari ca fotbalistul care a castigat de 5 ori Balonul de Aur sa-si incheie cariera la actuala echipa, Juventus Torino."Cristiano Ronaldo a semnat un contract cu Juventus si e fericit. Cred ca isi poate incheia cariera aici", a anuntat Jorge Mendes, potrivit Goal.com Cristiano Ronaldo a ajuns la Juventus Torino in vara lui 2018, cand a fost transferat cu 115 milioane de euro de la Real Madrid.In cariera sa, CR7 a mai evoluat pentru Sporting Lisabona, Manchester United si Real Madrid.A marcat nu mai putin de 612 goluri in 825 de meciuri disputate pana acum.I.G.