Juventus a anuntat ce se intampla cu Cristiano Ronaldo dupa ce un fotbalist de la Juventus a fost testat pozitiv cu coronavirus

Starul lusitan a lipsit de la antrenamentele efectuate de colegii sai de la Juventus marti si miercuri, la centrul sportiv Continassa de la Torino, pentru a-si vizita mama, Dolores Aveiro, aflata in recuperare in Portugalia, dupa un atac vascular cerebral (AVC), suferit saptamana trecuta.Pentru moment, in conditiile in care competitiile sportive nationale din Italia au fost blocate pana pe 3 aprilie, din cauza noului coronavirus, atacantul portughez nu va reveni la domiciliul sau din Torino.Echipa Juventus, care urma sa efectueze o noua sedinta de pregatire joi dimineata, si-a suspendat temporar activitatea sportiv dupa ce miercuri seara s-a confirmat ca unul dintre jucatorii sai, fundasul Daniele Rugani, a fost testat pozitiv la Covid-19. Gruparea torineza va lua "toate masurile necesare pentru a controla persoanele care au intrat in contact cu Rugani", toti membrii clubului fiind in prezent in carantina.Ultimul meci jucat de Juventus, cu Cristiano Ronaldo pe teren, a avut loc duminica, impotriva formatiei Inter Milano , in Serie A, fiind castigat cu 2-0 de torinezi.Elevii antrenorului Maurizio Sarri urmeaza sa joace martea viitoare in Liga Campionilor, impotriva francezilor de la Olympique Lyon , insa meciul are toate sansele sa fie amanat, din cauza pandemiei de coronavirus.Italia se confrunta cu o situatie de urgenta maxima, dupa ce noul coronavirus a provocat 827 de decese si a infectat peste 12.000 persoane in aceasta tara, conform ultimelor date oficiale ale protectiei civile, iar guvernul de la Roma a aprobat o serie de masuri drastice pentru stoparea epidemiei, printre acestea figurand stoparea tuturor evenimentelor sportive interne.