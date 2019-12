Marius Niculae, dezvaluiri inedite despre Cristiano Ronaldo: Cu ce l-a impresionat si ce sfat i-a dat

Ziare.

Fostul atacant roman isi aminteste ca portughezul se antrena foarte mult, dar si ca era uparacios si arogant."El lucra si in camera. Ii si ziceam ca mi se pare cam mult. Dovada, a ajuns unde a ajuns datorita muncii pe care a depus-o. El are o forta extraordinara in picioare. Chiar pe timpul meu, cand a venit la 16 ani, ma lua la forta in picioare, desi eu lucram foarte mult sala", a povestit Marius Niculae la Telekom Sport "Era suparacios de mic, zicea tot timpul ca e cel mai bun, ca o sa ajunga cel mai mare fotbalist. Asta il invatam: 'Momentan, nu ai facut nimic, nu mai spune ca esti cel mai bun, tu nici macar nu joci. Fii si tu cu tonul mai jos un pic'. Dar uite ca s-a impus", a mai spus acesta.Marius Niculae a jucat la Sporting Lisabona in perioada 2001-2005.De partea cealalta, Cristiano Ronaldo a facut junioratul la Sporting, insa a evoluat un singur sezon pentru echipa mare (2002-2003), inainte de a fi cumparat de Manchester United, pe cand avea doar 18 ani.