Messi si Cristiano Ronaldo, in echipa ideala a anului 2019

Dupa mai mult de o luna si exprimarea a peste doua milioane de voturi, din echipa ideala a anului fac parte cinci jucatori de la FC Liverpool, campioana Europei, alaturi de vedete ca Lionel Messi, Cristiano Ronaldo , dar si de doi jucatori de la revelatia editiei trecute a Ligii Campionilor, Ajax Amsterdam - De Jong si De Ligt, ambii transferati in vara la alte echipe, relateaza EFE.Premier League, cu 7 jucatori, este campionatul cel mai bine reprezentat in aceasta echipa ideala. Cristiano Rolando a ajuns la un record de includeri (14), in timp ce Leo Messi a bifat a 11-a prezenta in cele 15 sezoane jucate in Liga Campionilor.Iata echipa ideala a anului 2019 in viziunea suporterilor:Alisson Becker ( FC Liverpool ) - Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool), Matthijs de Ligt (Ajax/Juventus), Virgil van Dijk (FC Liverpool), Andrew Robertson (FC Liverpool) - Frenkie de Jong (Ajax/ Barcelona ), Kevin de Bruyne ( Manchester City ), Lionel Messi (Barcelona) - Cristiano Ronaldo (Juventus), Robert Lewandowski ( Bayern Munchen ), Sadio Mane (FC Liverpool).