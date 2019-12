Momente de panica pentru Cristiano Ronaldo: Mai multi fani au intrat pe teren la Leverkusen

Ziare.

com

Asta pentru ca mai multi suporteri au intrat pe teren, iar unul dintre acestia l-a luat prin surprindere.Mai intai, in minutul 87, un spectator a reusit sa ii pacaleasca pe stewarzi si sa patrunda pe gazon. A fugit direct spre Ronaldo, iar portughezul l-a imbratisat.Imediat dupa fluierul de final, un alt fan a patruns pe gazon si a alergat tot spre jucatorul lui Juve, insa a fost "interceptat" la timp de stewarzi.Cateva minute mai tarziu, un al treilea spectator a patruns pe gazon, insa de aceasta data lucrurile au luat o turnura urata.Ronaldo se bucura alaturi de colegii de la Juventus in momentul in care spectatorul l-a luat de gat. Desi omul nu voia decat o poza, fiind cu telefonul in mana, gestul sau a fost brutal si l-a speriat pe portughez.Acesta a sarit in spate si la un moment dat a parut ca vrea sa il loveasca pe spectator. Dupa ce stewarzii l-au evacuat pe turbulent, Ronaldo a transmis ca il doare gatul in zona in care a fost atins.Juventus a castigat cu 2-0 partida cu Leverkusen si s-a calificat fara nicio emotie in optimile de finala ale Ligii.M.D.