Portugalia lui Ronaldo se califica la EURO 2020

In ultima etapa, duminica, Portugalia a avut de jucat in deplasare la Luxemburg, in timp ce Serbia avea meci acasa cu Ucraina, lidera grupei, echipa deja calificata la Europene.Portugalia avea un punct avans si avea nevoie de victorie in deplasarea din Luxemburg, castigand pana la urma cu 2-0, goluri marcate de Bruno Fernandes in minutul 39 si evident Cristiano Ronaldo , in minutul 86.De partea cealalta, Serbia a intors Ucraina de la 0-1, a condus cu 2-1 pana in final, dar a fost egalata la 2 si acesta a fost si scorul final. Oricum, si cu o victorie, nu mai avea cum sa faca ceva in lupta pentru calificare.Serbia are varianta barajului din Liga Natiunilor, acolo unde stie deja ca va intalni in semifinale pe Norvegia. Daca Romania va fi repartizata la tragerea la sorti de la Nyon de vinerea viitoare tot in Liga C din Nations League, atunci putem intalni invingatoarea duelului Norvegia - Serbia in marea finala cu calificarea la EURO pe masa, cu conditia sa batem Scotia in deplasare.Daca nu vom fi trasi la sorti in Liga C, ne vom duce in Liga A, acolo unde vom intalni Islanda.Tot in 2019, Portugalia a cucerit primul trofeu al Nations League disputat de UEFA , dupa o finala cu Olanda, si ea calificata sambata la turneul final de la anul.