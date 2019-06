Problemele continua pentru Cristiano Ronaldo

Ziare.

Ronaldo, de cinci ori castigator al Balonului de Aur, este anchetat pentru ca ar fi violat o tanara americanca in urma cu zece ani. Kathryn Mayorga, in varsta astazi de 35 de ani, afirma ca portughezul a abuzat de ea pe 13 iunie 2009 in camera sa de hotel din Las Vegas, dupa ce ea i-a refuzat avansurile si si-a protejat sexul cu mainile.Actualul jucator al lui Juventus Torino respinge aceste acuzatii.Procedura judiciara a decurs lent dupa depunerea plangerii in luna septembrie.Potrivit unor media, avocatii americani ai lui Mayorga au intampinat multe dificultati in a-i inmana personal lui Ronaldo citatia pentru a comparea in fata unui tribunal din Las Vegas, asa cum cere legea din Nevada.Conform unor documente depuse vineri de avocatii sai in fata justitiei americane, atacantul de 34 de ani a primit acum personal citatia, ceea ce va permite justitiei sa-si urmeze cursul.La inceputul acestui an, politia din Las Vegas a solicitat o proba ADN din partea lui Ronaldo, pentru a o compara cu probele recoltate de pe rochia denuntatoarei.Juventus a indicat in martie ca turneul sau estival va avea loc in acest an in Asia, nu in SUA, ca anii trecuti.Un alt fotbalist vedeta, brazilianul Neymar, a fost acuzat recent de viol.