Ronaldo a plecat fara sa-si ceara scuze dupa scandalul de la Juventus - Milan

Gazzetta dello Sport scrie ca portughezul a ajuns, luni, in tara sa natala urmand a evolua pentru echipa nationala.Schimbat in minutul 55 al derbiului de duminica seara, lusitanul a plecat direct la vestiare si a parasit stadionul inainte de finalul partidei.Antrenorul Maurizio Sarri a incercat sa calmeze spiritele dupa meci, insa a transmis si ca Ronaldo trebuie sa discute cu colegii sai si sa isi ceara scuze.Cum jucatorul a plecat deja din Italia, este clar ca nu se pune problema de scuze in momentul de fata.Ramane de vazut ce atitudine va avea Cristiano peste doua saptamani, cand va reveni la antrenamentele lui Juve.