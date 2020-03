Stoichkov spune ca nu vrea sa auda de Cristiano Ronaldo si prezinta leacul pentru coronavirus

Ziare.

Fostul mare jucator bulgar lucreaza de ceva timp pentru o televiziune din Miami, insa nu e tentant de un interviu cu starul portughez."Nu-l voi intervieva niciodata pe Ronaldo, vorbesc doar cu cei mai buni. In interviurile mele vorbesc despre fotbal, nu caut titluri usoare", a spus Hristo Stoicikov, potrivit Corriere dello Sport "Cele mai bune interviuri le-am facut la Barcelona. Cu Messi, de exemplu. Am simtit ca ne intelegem reciproc. Un alt interviu favorit e cel cu Jose Mourinho. De asemenea, Cholo Simeone si Klopp m-au tratat foarte bine", a adaugat acesta.Stoicikov a vorbit si despre pandemia de coronavirus: "E un moment dificil pentru toata planeta. Trebuie sa ne protejam. Mananc mult usturoi si multa ceapa, beau apa calda si fac bai lungi si fierbinti. De asemenea, traiesc retras".54 de ani are Hristo Stoicikov, care a jucat in cariera sa, printre altele, la Barcelona, Parma si CSKA Sofia.83 de selectii si 37 de goluri are Stoicikov in nationala Bulgariei.I.G.