Tara care il uraste pe Cristiano Ronaldo

"La nivel personal, am fost placut surprins. Ca persoana, este un tip excelent, foarte sociabil, foarte prietenos in interiorul si in afara vestiarului. Intotdeauna gata sa vorbeasca si sa asculte la randul sau. Asta m-a surprins, fiind o figura atat de importanta, de multe ori s-a spus ca nu este asa", a declarat Dybala intr-un interviu acordat site-ului Federatiei argentiniene de fotbal (AFA)."Am stat de vorba la un moment dat si i-am spus: Uite, sunt sincer cu tine, noi in Argentina te uram putin, pentru imaginea ta, pentru felul tau de a fi, pentru mersul tau, dar m-ai surprins pentru ca am intalnit cu totul altceva", a mai spus argentinianul.Potrivit lui Dybala, starul portughez a primit cu umor dezvaluirile sale, spunandu-i ca este "obisnuit sa fie criticat". De la discutia respectiva, fotbalistul argentinian a inceput "sa-l priveasca in alt mod" pe Cristiano Ronaldo.Paulo Dybala este unul dintre jucatorii infectati cu noul coronavirus din lotul echipei Juventus. El a afirmat ca a depasit momentele critice, iar acum se simte bine, la fel ca si prietena sa, Oriana Sabatini, care a contractat la randul ei boala.El a povestit, totodata, cum se traieste in aceasta perioada in Italia, tara cea mai afectata de pandemia de coronavirus. "Din pacate, lucrurile stau foarte prost aici, multi oameni mor in fiecare zi, spitalele nu pot face fata si exista multe persoane care incearca sa ajute. Multe tari au trimis medici si asistente, pentru ca Italia nu mai poate face fata numarului de cazuri", a spus fotbalistul sud-american.