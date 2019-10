Final de cosmar pentru Cristina Neagu: Cea mai buna handbalista a Romaniei revine pe teren

Ziare.

Antrenorul celor de la CSM Bucuresti , Adrian Vasile, spune ca Neagu ar putea juca in Champions League pentru fosta campioana a Romaniei."Cristina a inceput sa se antreneze alaturi de echipa, iar reactia pe care o are genunchiul e foarte buna.Daca totul decurge perfect, speram sa poata intra la Lublin. Daca nu, ori cu Corona Brasov, ori cu Esbjerg, pe teren propriu, saptamana viitoare. Oricum, e pe drumul cel bun si mai sunt doar cateva zile de asteptat", a spus Vasile, conform gsp.ro Neagu s-a accidentat grav in finalul anului trecut, evoluand pentru nationala Romaniei, si pana acum s-a chinuit cu recuperarea.Ea a revenit recent la antrenamente si se pregateste normal, in curand urmand a fi utilizata in meciuri oficiale de antrenorul lui CSM.