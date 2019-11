Veste extrem de proasta pentru nationala: Cea mai buna handbalista a Romaniei nu-si revine dupa accidentare

Ziare.

Selectionerul nationalei feminine, Tomas Ryde, a dezvaluit ca Neagu este abia la jumatate din potentialul ei si nu sunt sanse ca ea sa reintre in forma pe parcursul Mondialului din Japonia."Nu este suta la suta OK, inca mai are dureri si nu se poate antrena la suta la suta din capacitate. Este un pic complicata situatia.Daca e sa notam pe o scara de la 1 la 10, unde 10 reprezinta clasa modiala, Cristina este undeva la 5", a spus Ryde pentru Gazeta Sporturilor Intrebat daca isi poate reveni la nivelul ei obisnuit, selectionerul a spus ca da, insa nu la timp pentru Mondial."Acum nu are cum sa reuseasca acest lucru. Cred ca mai are nevoie de lunile ianuarie, februarie si martie si atunci cred ca va ajunge din nou sa atinga nivelul fantastic pe care l-a avut, sa fie cea mai buna."Cristina Neagu este in lotul Romaniei pentru Mondialul din Japonia, insa jucatoarea in varsta de 31 de ani a fost menajata in cele doua partide amicale jucate pana acum de "tricolore".Foarte probabil ea va evolua relativ putin si in meciurile oficiale, genunchiul operat avand inca nevoie de timp pentru refacere."Tricolorele" vor debuta pe 30 noiembrie la turneul final din Japonia, atunci cand vor infrunta reprezentativa Spaniei.