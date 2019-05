Ce salariu va primi Cristina Neagu la CSM Bucuresti

Ziare.

com

Potrivit celor de la ProTV, Neagu a acceptat sa semneze noul contract cu CSM in aceleasi conditii ca precedentul, astfel ca cea mai buna handbalista a Romaniei va incasa un salariu de 17.500 de euro pe luna.In iarna acestui an, imediat dupa accidentarea grava suferita in timpul Campionatului European, Cristina a solicitat prin intermediului impresarului ei o majorare salariala, ea dorindu-si cel putin 20 de mii de euro lunar.A intervenit atunci chiar primarul Bucurestiului, Gabriela Firea , care a declarat ca echipa ce este finantata din banii publici ai Capitalei nu isi permite sa ii plateasca mai mult de 17.500 de euro in fiecare luna chiar daca este vorba despre cea mai buna handbalista din lume."Cu tot respectul pentru Neagu, valoarea ei si ceea ce inseamna ea, nu ne permitem sa-i oferim un salariu mai mare decat cel actual. Nu i-am diminuat salariul dupa accidentare si i-am facut o oferta de a mentine salariul anterior chiar si in aceasta perioada de convalescenta", spunea Firea la vremea respectiva.Se pare ca tocmai faptul ca CSM i-a platit in ultimele cinci luni 87.500 de euro desi nu a folosit-o nici macar un minut a fost argumentul care a convins-o pe Neagu sa continue la Bucuresti.De asemenea, este greu de crezut ca romanca ar fi reusit sa gaseasca in aceasta vara o formatie dispusa sa ii ofere mai mult de 210 de mii de euro anual in conditiile in care vine dupa o jumatate de sezon de pauza si nu se stie cat va dura pana isi va intra in ritm.In ceea ce o priveste pe Cristina, discutiile despre salariul ei au afectat-o atat de mult incat a spus asta chiar si in mesajul in care a anuntat ca a semnat un nou acord cu CSM."A fost o perioada grea, in care am stat deoparte si m-a intristat sa vad cum se tot discuta doar despre salariul meu si mai putin despre performanta unica pe care am reusit-o in handbalul mondial. Oameni care si-au dat cu parerea despre ce si cat merit, neavand idee ce inseamna sportul de performanta, cata munca si cate sacrificii trebuie sa faci pentru a ajunge in varf si mai ales pentru a te mentine acolo. Am decis sa raman pentru ca iubesc sa joc in tara in care m-am nascut, in fata suporterilor romani, si pentru ca imi doresc sa imi indeplinesc visul, acela de a castiga Liga Campionilor cu o echipa din Romania!"