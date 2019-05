Cristina Neagu a semnat un nou contract cu CSM Bucuresti

Ziare.

Sportiva "tricolora" a anuntat ca si-a pus semnatura pe un nou acord, valabil pana in vara anului viitor."Vreau sa va anunt ca astazi am semnat prelungirea contractului cu CSM Bucuresti pe inca un sezon. A fost o perioada grea, in care am stat deoparte si m-a intristat sa vad cum se tot discuta doar despre salariul meu si mai putin despre performanta unica pe care am reusit-o in handbalul mondial. Oameni care si-au dat cu parerea despre ce si cat merit, neavand idee ce inseamna sportul de performanta, cata munca si cate sacrificii trebuie sa faci pentru a ajunge in varf si mai ales pentru a te mentine acolo.Am decis sa raman pentru ca iubesc sa joc in tara in care m-am nascut, in fata suporterilor romani, si pentru ca imi doresc sa imi indeplinesc visul, acela de a castiga Liga Campionilor cu o echipa din Romania! A fost un sezon foarte greu, dar ne vom intoarce la anul si mai puternice!", a transmis Neagu dupa parafarea documentelor.Cristina nu a evoluat deloc in acest an, ea accidentandu-se grav in timp ce juca pentru nationala Romaniei la Campionatul European.Fara Neagu, echipa finantata din bugetul Primariei Capitalei a ratat toate obiectivele in acest sezon, nereusind sa prinda semifinalele Champions League si pierzand chiar si titlul in Romania.M.D.