Cristina Neagu isi prelungeste contractul cu CSM Bucuresti: Ce salariu va avea - surse

Contractul celei mai bune handbaliste romane expira in vara, iar oficialii lui CSM Bucuresti i-au facut deja o oferta de prelungire.Conform Fanatik , Cristinei i-a fost propus un salariu lunar in jurul a 15 mii de euro lunar.Handbalista in varsta de 31 de ani a cerut, insa, aceiasi bani pe care ii castiga in prezent, anume 17.500 de euro pe luna.Sursa citata scrie ca CSM Bucuresti ii va respecta doleantele sportivei si ii va prelungi intelegerea in aceleasi conditii salariale ca si in prezent.Cristina Neagu joaca la CSM Bucuresti din 2017 si are cel mai mare salariu din echipa, fiind urmata de Nora Mork (14.200 de euro/luna) si Andrea Lekic (11.300 de euro/luna).In trecut, interul stanga a mai evoluat la Activ Ploiesti, CS Rulemntul Brasov, CS Oltchim Ramnicu Valcea si ZRK Buducnost.