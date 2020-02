Cristina Neagu, nominalizata la titlul de cea mai buna jucatoare a etapei in Liga Campionilor

Ziare.

Neagu a marcat 14 goluri in meciul din Norvegia, repetand performanta din meciul anterior.Interul stanga al nationalei Romaniei a marcat 14 goluri pentru CSMB si in meciul din etapa a doua, castigat cu 32-27 la Bucuresti, in fata formatiei franceze Metz Handball. Neagu a fose desemnata cea mai buna jucatoare a rundei, contracandidatele sale fiind Marta Batinovic (Muntenegru), care a aparat foarte bine poarta campioanei Romaniei, SCM Ramnicu Valcea, si slovena Ana Gros (Brest Bretagne Handball).Neagu le are ca rivale in ancheta pentru MVP-ul rundei a treia pe pagina de Facebook a Ligii Campionilor pe austriaca Sonja Frey (Team Esbjerg) si pe rusoaica Iulia Managarova (Rostov pe Don).Frey a inscris 8 goluri pentru formatia daneza meciul terminat la egalitate la Metz, 31-31. Managarova a marcat de 9 ori pentru Rostov in meciul castigat la Budapesta cu FTC-Rail Cargo Hungaria (35-31).CSM Bucuresti a mai avut doua laureate ale etapei in acest sezon, in prima faza a grupelor, portarul Denisa Dedu si centrul sarb Andrea Lekic.