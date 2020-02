Cristina Neagu si-a prelungit contractul cu CSM Bucuresti: Ce salariu va avea

Ziare.

Cea mai buna handbalista a lumii a semnat pe inca doua sezoane cu formatia finantata de Primaria Capitalei si va avea un salariu lunar de aproximativ 17 mii de euro."Desemnata de patru ori 'Cea mai buna jucatoare a lumii', capitanul echipei noastre de handbal a semnat prelungirea contractului pentru inca doua sezoane", se arata intr-un comunicat al vicecampioanei Romaniei."Nu mai este un secret faptul ca una dintre cele mai mari dorinte ale mele este sa castig Liga Campionilor cu o echipa din Romania. Am ales sa raman tocmai pentru ca am incredere in acest proiect, in aceasta echipa si am incredere ca putem sa transformam in realitate acest vis. Sunt fericita sa joc in continuare in tara, in fata acestor suporteri minunati care imi arata dragostea si aprecierea lor la fiecare meci, si ii asteptam in numar mare la fiecare partida, pentru ca sprijinul lor inseamna foarte mult pentru echipa noastra" - Cristina Neagu.Cristina Neagu (31 de ani) joaca la CSM Bucuresti din 2017.In trecut, interul stanga a mai evoluat la Activ Ploiesti, CS Rulemntul Brasov, CS Oltchim Ramnicu Valcea si ZRK Buducnost.