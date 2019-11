Analiza dura facuta de Cristina Neagu dupa esecul lui CSM Bucuresti cu Rostov

Ziare.

Fetele noastre s-au intors duminica in Romania pe Otopeni, iar Cristina Neagu a facut o analiza dupa aceasta infrangere, a doua la rand, ceea ce a dus ca CSM sa inceapa grupa principala de Liga Campionilor cu doar 3 puncte."Ne-ar fi fost de mare folos cele doua puncte insa nu avem ce face, trebuie sa mergem mai departe. Intr-adevar ne asteapta o grupa extrem de grea in Grupa Principala, din pacate suntem pe partea foarte grea de tablou in acest sezon al Ligii Campionilor, insa mergem mai departe si o sa ne pregatim pentru meciurile din Grupa Principala. Speram sa facem cat mai multe puncte posibile pentru ca vrem sa ne calificam in sferturi, si de acolo in Final Four.Daca ar fi sa spun care dintre cele trei urmatoare adversare ale noastre e mai dificial, probabil as zice ca Metz este echipa intr-o evidenta crestere de forma in ultimele doua sezoane in Liga Campionilor, iar Vipers a ajuns in Final Four anul trecut, despre Ferencsvaros nu mai are rost sa mai spun ceva pentru ca se stiu duelurile care exista intre noi si ele. Per total este o grupa foarte grea si va trebui sa ne pregatim foarte bine pentru fiecare meci pentru ca asa cum am spus, trebuie sa castigam cat mai multe puncte", a punctat la sosirea pe aeroport Neagu.Refacerea lui Neagu nu este inca suta la suta completa, dupa grava accidentare de la Europenele din 2018, iar acest lucru l-a recunoscut si handbalista de 31 de ani: "Am nevoie de timp pentru ca am inceput antrenamentele acum doua saptamani, am fix sase antrenamente si cinci meciuri, adica totul s-a intamplat foarte repede pentru mine, am calatorit foarte mult, am jucat din 3 in 3 zile, nu am avut timp practic de refacere. E clar ca am nevoie de mai mult timp dar sunt convinsa ca, nu pot sa estimez exact, dar de la zi la zi ma simt mai bine si in scurt timp cred ca o sa revin la forma care m-a consacrat", mai adauga sportiva noastra.Intrebata strict de meciul de la Rostov, Neagu a raspuns si apoi s-a referit si la Campionatul Mondial care va incepe din 30 noiembrie: "Din pacate, prima repriza a fost una foarte slaba din partea noastra si in a doua repriza a trebuit sa alergam efectiv dupa ele, au fost doua reprize diametral opuse, am jucat mult mai bine in a doua, am fost mai exacte si in atac, dar si in aparare. Am nevoie de timp, nu pot sa fiu in acest moment jucatoarea de acum un an, asa ca atat la echipa de club am incercat in aceste doui saptamani sa dau ce am mai bun si asta o sa fac si la Campionatul Mondial. Incerc sa ajut echipa nationala, nu sa fiu acolo sa joc 60 de minute si sa trag pana la sacrificiu pentru ca nu este posibil in acest moment".Citeste si:Obiectivele Cristinei Neagu pentru anul 2020, dupa cum a spus chiar ea, sunt participarea cu CSM Bucuresti in Final Four-ul Ligii Campionilor, dar si o medalie cu Romania la JO 2020 de la Tokyo.D.A.